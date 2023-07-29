التجاهل أسوأ شيء.. كيف يؤثر استخدام الهاتف المحمول على علاقة الشريكين؟

التجاهل أسوأ شيء يمكن أن يحدث في العلاقات خاصة العلاقات العاطفية بين طرفين، وتفضيل الهاتف المحمول على الدردشة مع صديق أو شريك شيء صعب لا يجب على أحد أن يفعله حتى لا يزعج الطرف الآخر.

وحسب موقع Hindustan times فإن ما يسمى التعلق باستخدام الهاتف يؤثر على الشريك أو الصديق الذي يجلس معك حيث يكون هو في انتظار لفت انتباهك، في عالم اليوم التكنولوجيا تسبب فيه ضرر أكثر مما يتوقعه المرء.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Human Behavior، قالت إن الأزواج الذين ينخرطون بانتظام في الجلوس على الهاتف تسمى تلك الحالة "phubbing" ويكون لديهم رضا أقل في علاقة زواجهم.

ما هو التعلق باستخدام الهاتف؟

التعلق باستخدام الهاتف أو الـPhubbing هو تجاهل رفيق مادي لصالح الهاتف المحمول، هذا المصطلح هو مزيج من الكلمتين "الهاتف" و"التنصت".

وأصبح إدمان الهواتف الذكية مشكلة شائعة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين حيث لا يمكنهم منع أنفسهم من البقاء ملتصقين بالهاتف أثناء تصفحهم وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع فيديو YouTube أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات، ولا يؤثر ذلك على الأداء في المدارس والاعمال فحسب، بل يؤثر أيضًا على العلاقات.

ما هو التعلق باستخدام الهاتف المضاعف؟

عندما يلتصق كل من الأشخاص الجالسين بجانب بعضهم البعض بهواتفهم المحمولة ويتجاهلون وجود بعضهم البعض ، فإن ذلك يطلق عليه اسم phubbing المزدوج.

تاريخ كلمة phubbing:

ابتكرت شركة إعلانات أسترالية كلمة Phubbing في عام 2012 لوصف الممارسة المتزايدة للأشخاص الذين يتجاهلون أولئك الموجودين أمامهم مباشرة لصالح الاستمرار في الانغماس في العلاقة مع هواتفهم.

كيف يمكن أن يؤذي التعلق باستخدام phubbing؟

وبحسب الدراسة يمكن أن يؤدي استخدام الهاتف إلى إلحاق الضرر بالصحة العقلية لأحبائك ، فمجرد الجلوس بجوار شخص ما واختيار تجاهله والاستمرار في استخدام هاتفك بدلاً من التفاعل والتحدث معه سيجعل الشخص الآخر يشعر بالغربة عنك، ويؤلم أكثر عندما يكون الشخص الآخر زوجتك.

كيف يمكن أن يؤثر التعلق باستخدام الهاتف phubbing على الزواج:

1. قلة الرضا الزوجي

وفقًا للدراسة يؤدي استخدام الهاتف باستخدام الهاتف phubbing باستمرار إلى انخفاض مستويات الرضا الزوجي في العلاقات، يمكن أن يؤدي الانقطاع المستمر للهواتف إلى قلة التقارب وتضارب المشاعر في العلاقة.

2. الصراع العادي:

كثيرًا ما يتسبب استخدام الهاتف المفرط في خلافات بين الشركاء قد يكون هذا التوتر ناتجًا عن مشاعر الهجر أو التصور بأن الهاتف له الأسبقية على العلاقة.

3. المسافة العاطفية:

يمنع استخدام Phubbing الشركاء من الشعور بالارتباط العاطفي ببعضهم البعض، يمكن أن يسبب الشعور بالعزلة ، وانخفاض الملاءمة ، وانعدام الحميمية عندما يضع شخص ما هاتفه أمام زوجته.

4. الهروب:

بالنسبة للكثير من الناس، يمكن أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتمرير على الهاتف بلا هدف وسيلة للهروب من ضغوط الزواج أو حتى المسؤوليات اليومية، وهذا بدوره يخلق المزيد من الخلاف في العلاقات.

5. الشعور بالرفض:

يمكن أن يشكل استخدام Phubbing تهديدًا للمتطلبات النفسية الأساسية للعلاقة، بما في ذلك احترام الذات، والشعور بالهدف في الحياة، والسيطرة، والانتماء، يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالنقص والعزلة والنبذ.

أسوأ وقت لاستخدام الهاتف:

"إذا كنت مع شخص آخر وبدلاً من التعامل معه كنت مشغولاً بهاتفك، فهذا أمر غير محبب للغاية حيث تتضاءل قيمة الشخص الآخر، ويشعر بالرفض، هذا غير مقبول بشكل نهائي إذا كنت في تجمع اجتماعي، أو أثناء بعض اللحظات العاطفية، فمعاملة الناس في حياتك باحترام أمر أساسي.

هل نفقد أصدقاء بسبب استخدام الهاتف؟

عندما نقع في عادة استخدام الهاتف فمن المحتم أن نبدأ في فقدان الأشخاص القريبين منا يتم الحفاظ على الصداقة من خلال التفاعلات مع بعضنا البعض، من خلال مشاركة الحياة واللحظات فالوجود الحقيقي والاتصال المادي ضروريان للصداقة، والتي تقوض استخدام الهاتف.

ماذا يظهر التعلق باستخدام الهاتف في الحالة العقلية للشخص؟

يكشف ذلك بعض العوامل النفسية الأساسية، قد يعاني مثل هذا الشخص من نقص في الحضور والاهتمام بالظروف المحيطة به و هذا يشير إلى نقص التركيز في الشخص قد يسلط الضوء أيضًا على ميل الشخص لتجنب الروابط العاطفية أو حتى الاعتماد على التكنولوجيا للتحقق من الأشياء التي يفتقر إليها في حياته.

كيف تجعل شريكك يتوقف عن استخدام التعلق باستخدام الهاتف phubbing؟

إذا كنت قد لاحظت أن شريكك يقوم بمراسلتك عبر الهاتف، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التحدث معه حول هذا الموضوع.

اختر مكانًا مريحًا حيث لا يشعرون بالرغبة في استخدام الهاتف وعبر عن شعورك حيال هذه العادة الخاصة لشريكك وعبر عن رأيك واسأل عن رأيه حتى تكونا في نفس الصفحة.

ودع شريكك يفهم تأثير عادته على الاتصال بينكما و ناقش مدى أهمية وجوده بالنسبة لك والعكس صحيح واقترح بدائل أخرى يمكن أن يستمتع بها كلاكما بدون هواتفك مثل الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة الألعاب أو الذهاب في موعد ممتع.