السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى تصادم أتوبيس ودراجة بخارية بالدقهلية

حبس
حبس

لقى عجوز مصرعه وأصيب آخر في تصادم دراجة بخارية مع أتوبيس سياحي على الطريق الدولى الساحلى بناحية جمصة بسبب السرعة الزائدة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور قسم جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلى.

 انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بموتوسيكل أمام جامعة الدلتا على الطريق الدولي الساحلي، ما أدى إلى وفاة طاعن في السن من المستعمرة الشرقية، وإصابة محمد حامد أبوزيد 25 سنة من المستعمرة الشرقية.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم إيداع المتوفى في مشرحة مستشفى جمصة، والمصاب إلى مستشفى جمصة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طاعن في السن أتوبيس سياحي دراجة نارية الطريق الدولى الساحلى السرعة الزائدة مدير أمن الدقهلية مدير مباحث المديرية

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