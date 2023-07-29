السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحفاظ على سيادة الدول وحل الصراعات.. رؤية مصر للتحديات العالمية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة.

رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة:

صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم.

حل الصراعات بناءً على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتسوية السلمية.

الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراعات وتعميق حالة الاستقطاب.

الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الإفريقية.

إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمة.

البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا.

التواصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب.

وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال بالمحافل الدولية.

التحديات العالمية الراهنة رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة رؤية مصر حل الصراعات الحفاظ على سيادة الدول

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تكشف أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم السبت

"أعجوبة معمارية".. "إكسترا نيوز" ترصد معلومات حول هرم خوفو

خبير أثرى: هرم خوفو معجزة هندسية فلكية

أستاذ دراسات بيئية ينصح المواطنين لمواجهة تأثير ظاهرة القبة الحرارية (فيديو)

كاتب صحفى: العلاقات الخارجية أصبحت ذات طبيعة خاصة فى عهد الرئيس السيسى

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا تعاملت بواقعية فى ملف اتفاقية الحبوب

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا صديقة لنا فى المشكلات والأزمات

رئيس إريتريا: روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الدم يغطي المكان.. صور من موقع طعن عامل لطليقته وابنته في نادي زفتى بالغربية

حبس المتهم بطعن طليقته وابنته داخل نادي زفتى بالغربية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟