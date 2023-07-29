الحفاظ على سيادة الدول وحل الصراعات.. رؤية مصر للتحديات العالمية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة.
رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة:
صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم.
حل الصراعات بناءً على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتسوية السلمية.
الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.
الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراعات وتعميق حالة الاستقطاب.
الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الإفريقية.
إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمة.
البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا.
التواصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب.
وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال بالمحافل الدولية.