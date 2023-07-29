السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس المتهم بطعن طليقته وابنته داخل نادي زفتى بالغربية

واقعة نادي زفتي
واقعة نادي زفتي

أصدر وكيل نيابة بندر زفتى، بمحافظة الغربية، قرارًا بحبس عامل بمحل أحذية، ٤ أيام على ذمة التحقيق وذلك عقب محاولته قتل طليقته المحامية وابنته الطالبة، بعدما تسلل داخل نادي زفتى الرياضي، واستل سكينًا وطعنهما استكمالًا لشجارٍ بدأه منذ انفصاله عنها منذ عام ونصف.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى بقيادة العقيد شوقي منصور، بتلقيه بلاغ من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، يخبره بتعدي رجل على سيدة وفتاة داخل النادي وتم التحفظ عليه، وطلب الإسعاف للسيدة والفتاة.

وعلى الفور، توجهت قوة من شرطة النجدة ورجال المباحث بقيادة الرائد عبدالحكيم درويش، رئيس مباحث قسم زفتى، وتم إلقاء القبض على الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، والتي طلب تحريات المباحث وتقرير المستشفى وأصدرت قرارها المتقدم.

أعضاء مجلس إدارة السلاح المستخدم العرض على النيابة العامة القبض على الجانى اللواء خالد عبد السلام بمحافظة الغربية نادي زفتي الرياضي

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