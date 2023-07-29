زيادة في وتيرة زيارات الغواصات الأميركية النووية لأستراليا

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، اليوم السبت، إن بلاده ستشهد زيادة في وتيرة زيارات الغواصات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية لمياهها، معرباً عن أمله في بدء تصنيع الصواريخ في أستراليا في غضون عامين.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور أستراليا حالياً تزامناً مع مناورات بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن واشنطن ملتزمة بمساعدة أستراليا على إنتاج أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة بحلول 2025، هذا زويزور أوستن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أستراليا لحضور الحوار الوزاري الأسترالي الأميركي.

الطاقة الذرية: بريطانيا وأمريكا وأستراليا ملتزمون بعدم الانتشار النووى فى خطة الغواصات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يتعين على الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بخطة تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مضيفة أن الدول الثلاث ملتزمة بعدم الانتشار النووي العالمي.

وأضافت الوكالة في بيان "أكد أطراف (تحالف) أوكوس (العسكري ثلاثي الأطراف) مجددًا خلال اتصالاتهم التزامهم المعلن سابقًا بأن الحفاظ على سلامة نظام عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة يظل هدفًا أساسيًا فيما يتعلق بأوكوس".

وبموجب الاتفاق، الذي أثار غضب بكين، تعتزم الولايات المتحدة أن تبيع لأستراليا ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا الأمريكي تبنيها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع خيار لأستراليا لشراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

روسيا تحذر من تزويد أستراليا بغواصات نووية

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء، إن خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لإنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يثير تساؤلات حول الانتشار النووي.

وأعلن زعماء الدول الثلاث، أمس الإثنين، عن تفاصيل الخطة في إطار اتفاقية شراكة (أوكوس).

وبموجب الاتفاقية سيجري تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في مطلع العقد القادم لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.