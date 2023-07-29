السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل محمد عبدالشافى: قرار الاعتزال نهائى وهناك عرضان من أحد دوريات الخليج

محمد عبدالشافى
محمد عبدالشافى

كشف محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبد الشافى لاعب فريق الزمالك، أن قرار اعتزال اللاعب نهائي، حيث يتبقى لديه موسم واحد فقط مع القلعة البيضاء.

وقال وكيل اللاعب محمد عبد الشافى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 2 "، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "اللاعب يمتلك عرضين من أحد الدوريات الخليجية أحدهم من الدورى الكويتى، ولكن اللاعب فضل الاعتزال".

وأشار وكيل اللاعب محمد عبد الشافى أن نادى الزمالك يخطط حاليا لعمل احتفالية خاصة للاعب عقب نهاية الموسم الحالي وتكريمه كأحد رموز القلعة البيضاء.  

وكانت الساعات الماضية قد شهدت إبلاغ محمد عبد الشافى لمسئولى الزمالك بقرار الاعتزال، مكتفيا بما قدمه فى الملاعب خلال المواسم الماضية.

وجاء قرار الاعتزال بعد معاناة عبد الشافى من إصابة مزمنة فى الركبة أدت إلى غيابه عن المشاركة الفترة الماضية، وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار الاعتزال، حتى لا يمثل عبئا على نادى الزمالك.

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