الدم يغطي المكان.. صور من موقع طعن عامل لطليقته وابنته في نادي زفتى بالغربية

حصلت "الدستور" على صور من مكان حادث طعن عامل لطليقته وابنته داخل نادي زفتى الرياضي بمحافظة الغربية، عبطعنتين نافذتين بالرقبة وقطع 4 أصابع من يد ابنته.

كان اللواء خالد عبد الستار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام عامل بالاعتداء على طليقته ونجلته ما أدى إلى اصابتهم إصابات بالغة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتم نقل الزوجة إلى مستشفى المنشاوى العام.

كشف شهود عيان في واقعة تعدي عامل على طليقته وابنته داخل نادى زفتى الرياضي، بأن العامل طعن طليقته طعنتين نافذتين فى الرقبة.

وأضاف الشهود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العامل قام بقطع أصابع يده ابنته اليمنى.