السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض: اشتغلت مدرس.. والمدير رفدني لخوفه على البنات (فيديو)

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، عن الأعمال التي عمل بها في حياته قبل مشواره الفني.

 

وقال رياض ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: «اشتغلت مدرس كيمياء ومشوني.. مدير المدرسة قالي مش هينفع تكمل معانا وكنت في مدرسة كلها بنات، وخاف عليهم مني ورفدني».

 

وتابع: «كنت في معهد التمثيل وقتها، وكنت بشتغل حاجات كتير وأنا طالب في المعهد زي كيميائي ومدرس وفي معمل تحاليل طبية، وحاجات كتير في الفترة دي».

 

وأضاف رياض ببرنامج سبوت لايت: «أمتلك عددا من الأعمال الدينية المهمة جدا التي أعتز بها في حياتي ومشواري».

 

محمد رياض يكشف خطوات حجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

 

وأوضح رياض، أن عروض المهرجان القومي للمسرح ستكون مجانية، كاشفا طريقة الحجر من خلال "كيو أر كود" على الموقع الخاص بالمهرجان.

 

وأضاف: دخول عروض المهرجان القومي للمسرح من خلال تحميل الكيو أر كود على الهاتف المحمول، والدخول سيكون من خلاله ولمرة واحدة فقط للفرد، مشددا على أن ذلك يمنح الفرصة لعدد كبير من المشاهدين.

 

وتابع: يمكن عمل أكثر من عرض مسرحي في اليوم الواحد –بعد استئذان الفرق- حال وجود زحام على تلك العروض.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZIyq_FB2sw

 

الفنان محمد رياض مهرجان المسرح القومي مدرس

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