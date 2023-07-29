السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية فى الخرطوم: حصيلة المعاناة الإنسانية بالسودان مروعة

الخرطوم
الخرطوم

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الجمعة، الجيش وقوات الدعم السريع إلى ضمان احترام القانون الإنساني بالسودان، معلنة أن حصيلة المعاناة الإنسانية بالسودان مروعة . 

 وفي سياق متصل، كان قد قال بيان للجيش السوداني، الخميس، إن وفد الجيش السوداني المشارك في المحادثات في ميناء جدة السعودي المطل على البحر الأحمر بهدف إعادة السلام إلى السودان عاد "للتشاور"، وسيستمر "بعد تذليل العقبات".

وتهدف الجولة الأخيرة من محادثات جدة إلى وقف القتال الذي اندلع في أبريل الماضي، إن لم يكن نهاية كاملة، مع تنافس الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على السلطة.

ونزح أكثر من 3.5 مليون شخص من ديارهم بسبب القتال الذي تسبب في واحدة من أسوأ الحالات الإنسانية في العالم.

وقال الجيش إن وفد الجيش غادر جدة بعد الخلافات بشأن قضايا "بما في ذلك إخلاء المتمردين لمنازل المدنيين في العاصمة والمرافق العامة والمستشفيات والطرق" أدت إلى عدم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وردًا على ذلك ، قالت قوات الدعم السريع إن لجنة مشتركة لاحظت أن قوات الدعم السريع قد أخلت جميع المواقع التي زارتها في العاصمة.

وزعمت قوات الدعم السريع رفضها بتصريح الجيش بأن المحادثات كانت "غير مباشرة" ، قائلة إن الوفدين جلسوا شخصيًا ، وأن وفدها بقي في جدة.

وألقت باللوم في انهيار المحادثات على ما قالت إنه طلب الجيش إنهاء الحصار المفروض على مقره في وسط الخرطوم، وفق وكالة رويترز في تقرير لها لخميس.

في حين أظهر الطرفان انفتاحًا تجاه جهود الوساطة التي تقودها جهات إقليمية ودولية، لم يؤد أي منها إلى وقف إطلاق نار مستدام.

واستأنف الجانبان المحادثات التي يسرتها السعودية والولايات المتحدة، في جدة هذا الشهر.

الجيش الدعم السريع احترام السفارة السودانية الخرطوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم برقم الجلوس ومؤشرات النجاح بالنسب المئوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

فوكس نيوز: موجة الحر تضرب الاقتصاد الأمريكى وتقوض قدرته الإنتاجية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

محمد رياض: رقصت على أغانى المهرجانات مع أولادى وأحب سماع أم كلثوم

السفارة الأمريكية فى الخرطوم: حصيلة المعاناة الإنسانية بالسودان مروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟