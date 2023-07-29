السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كواليس موافقة عادل إمام على وضع اسمه على مهرجان المسرح القومى

عادل إمام
عادل إمام

كشف الفنان محمد رياض، سبب اختيار الفنان عادل إمام لتسمية  الدورة الجديدة لمهرجان المسرح القومي باسمه.

وقال في برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: "لأنه أكبر فنان في الوطن العربي، وملك الوطن العربي كله بفنه، وأكبر فنان كوميدي، والمسرح بالنسبة له بيته اللي بيحبه وبيرتاح فيه، ومصر تحتفل بنجمها الكبير عادل إمام بالمهرجان".

وأردف: عادل إمام أكبر فنان مسرحي عندنا، وقلت ابتدي من فوق أوي، وتواصلت مع محمد ورامي عادل إمام، عشان أحصل على موافقتهم قبل أي حاجة، وأبلغا الزعيم الذي أبدى ترحيبه، واللجنة العليا للمهرجان رحبوا وفرحوا جدًا بموافقة الزعيم".

وعن إمكانية حضور عادل إمام تكريمه بالمهرجان، قال محمد رياض: "حضور عادل إمام  للمهرجان متروك له، لكننا نحتفل بعادل إمام وتاريخه وتاريخنا، لو حضر سيكون شئ عظيم، لكن حضوره ليس شرطًا".

 


 

عادل امام محمد رياض مهرجان المسرح

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