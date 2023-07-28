الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: لا يوجد بديل لقناة السويس على مستوى العالم

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إنه لا يوجد أي تهديد حقيقي لقناة السويس، وقناة السويس ليس لها بدائل حول العالم.

وأشار ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، طوال السنة لم تمر سفينة حاويات واحدة ببحر الشمال، لأن التكلفة عالية، والخطورة كبيرة، والأعماق لا تسمح بمرور سفن كبيرة.

وأردف: “قناة السويس عاملة حالة، ولا توجد أي قناة مؤهلة لتكون بديلا عن قناة السويس، بيعملوا قنوات جديدة لزيادة الاقتصاد أو زيادة حركة السفن، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا، والدليل أن  العالم كان يتابع أزمة إيفرجيفن باهتمام، و422 سفينة ظلت 6 أيام منتظرة قناة السويس تفتح، لو فيه بديل كان غيروا وجهتهم، وهناك شركات ألغت رحلاتها، لم تنطلق من موانئها، انتظارا لعودة عمل قناة السويس”.

ونوه الفريق أسامة ربيع بأن القناة تقدم حوافز كبرى لسير السفن؛ إيمانا من المسؤولين بمبدأ التطوير، مؤكدا أن قناة السويس تقدم دعما مستمرا للاقتصاد المصري لذا ستكون دائما مستهدفة من المنافسين.

وبشأن الشائعات ومواجهتها، تابع ربيع قائلا: “مر أكثر من مليار ونصف مليار طن مواد خلال هذا العام من قناة السويس”.

وكشف أن سفن الصيد التي ستعمل في أعالي البحار ستكون نواة مهمة في أسطول القناة الفترة المقبلة.
 

قناة السويس أسامة ربيع

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