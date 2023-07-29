أمراض الكبد المناعية الذاتية.. الأعراض وطرق الوقاية

مرض الكبد المناعي الذاتي هو حالة يهاجم فيها جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ خلايا الكبد، مما يؤدي إلى التهاب الكبد وتلفه، وفي بعض الأحيان، لا يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة من أعراض ما لم يحدث ضرر جسيم، لذا يمكن أن يؤدي وجود تاريخ عائلي من أمراض المناعة الذاتية أو بعض أنواع العدوى أو الاختلالات الهرمونية أثناء الحمل أو انقطاع الطمث إلى حدوث ذلك.

تستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير؛ معلومات عن أمراض الكبد المناعية الذاتية، فضلاً عن الأعراض وطرق الوقاية، فقًا لـ« hindustantimes».

تشمل بعض أعراض أمراض الكبد المناعية الذاتية، التعب، وعدم الراحة في البطن، واصفرار الجلد وبياض العينين، وتضخم الكبد، والأوعية الدموية غير الطبيعية على الجلد، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل، وفقدان الدورة الشهرية.

وبحسب« hindustantimes»، هناك نوعان رئيسيان من أمراض الكبد المناعية الذاتية: التهاب الكبد المناعي الذاتي (AIH) والتهاب الأقنية الصفراوية الأولى (PBC).

أسباب مرض الكبد المناعي الذاتي

"السبب الدقيق لمرض الكبد المناعي الذاتي غير معروف، ولكن يُعتقد أنه مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، وتشمل بعض عوامل الخطر لتطوير مرض الكبد المناعي الذاتي التاريخ العائلي لأمراض المناعة الذاتية، وبعض أنواع العدوى ، مثل التهاب الكبد A ، B ، أو C، التعرض لبعض الأدوية أو السموم، والاختلالات الهرمونية، مثل أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، واضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة.

علاج أمراض الكبد المناعية الذاتية

يعتمد علاج مرض الكبد المناعي الذاتي على نوع الحالة وشدتها بشكل عام، ويكون الهدف من العلاج هو تقليل الالتهاب، وإبطاء تقدم تلف الكبد أو إيقافه، وإدارة الأعراض.

يقترح الأطباء وفقًا لـ«hindustantimes» العلاجات التالية:

1. الأدوية: غالبًا ما تستخدم الأدوية المثبطة للمناعة، مثل الكورتيكوستيرويدات والآزاثيوبرين، لتثبيط جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

2. حمض Ursodeoxycholic: يستخدم هذا الدواء غالبًا في علاج التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، ويساعد على إبطاء تقدم تلف الكبد وتخفيف بعض الأعراض.

3. زراعة الكبد: في الحالات الشديدة التي يعاني فيها الكبد من تلف كبير ، قد يكون من الضروري إجراء عملية زرع كبد، وأثناء زراعة الكبد، يتم استبدال الكبد التالف بكبد سليم من متبرع.

4. تغييرات في نمط الحياة: يمكن أن يساعد اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية، مثل الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الكحول والتبغ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، على تحسين وظائف الكبد والصحة العامة.