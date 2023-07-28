في يومه العالمي.. أسباب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

يحتفل العالم سنوياً باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي في 28 يوليو من كل عام، لتكثيف جهود الدول للحد من انتشار فيروس التهاب الكبد ولزيادة التوعية لدى المواطنين في كل الدول، ولتقديم رعاية التهاب الكبد إلى المرافق الصحية الأولية.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية سنوياً باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي للقضاء على هذا الفيروس الخطير والعمل على تطوير العلاجات والخدمات الطبية في كل الدول للحد من انتشاره.

ويعرف فيروس التهاب الكبد بأنه التهاب يصيب الكبد، وهناك خمسة أنواع رئيسية من فيروسات التهاب الكبد - A وB وC وD وE، يؤدي الالتهاب الكبدي B وC إلى مرض مزمن لدى مئات الملايين من الأشخاص على مستوى العالم، ولزيادة التوعية لدى المواطنين يمكنك الأن معرفة أسباب تؤدي للإصابة بإلتهاب الكبد الوبائي في يومه العالمي للوقايه، وذلك وفقاً لموقع health الطبي وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أسباب تؤدي للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

هناك بوادر تؤدي للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي يجب أن تعرفها لتتجنبها لتحمي نفسك وأسرتك من خطر هذا الفيروس وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - الإصابة باليرقان وتعتبر حالة تتميز باصفرار بياض العين، والجلد.

2 - شحوب لون البراز.

3 - الاصابه بـ حمى طفيفة.

4 - الشعور بفقدان الشهية.

6 - مشاركة الإبر الملوثة.

7 - الشعور الدائم بالتعب والغثيان.

8 - الشعور بـ ألم بالمفاصل.

9 - تناول المشروبات الكحولية.

10 - التعرض للإصابة بالسمنة.

11 - الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

12 - الإصابة بالوشوم أو ثقوب الجلد.

13 - التعرض لدماء أشخاص آخرين وسوائل جسدهم.

14 - العلاقات الجنسية غير الآمن.

15 - عندما يتواجد تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد.