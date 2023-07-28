ملحمة تشريعية رقابية.. حصاد أنشطة نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

قدم أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ملحمة تشريعية ورقابية خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، حيث تقدم 16 نائبا عن التنسيقية بـ 143 كلمة في الجلسة العامة وجاء إجمالي حضور التكتل بمجلس الشيوخ للجلسات 602.

وقدم نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثالث 113 اقتراح برغبة، و46 تعديل على القوانين تم قبول 11 ، و 3 مناقشات عامة من بينهم طلب لاستيضاح سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.

ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشاطهم الرقابي و التشريعي من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وكذا الاحتكاك بكافة القضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين، من خلال إجراء صالونات ثقافية لمناقشة القضايا التي تخص كافة المواطنين .