الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للأسبوع الثاني.. إقبال كبير على فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" ببلطيم ودمياط

جانب من فعاليات ثقافتنا
جانب من فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا "

تواصلت العروض الفنية الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الثاني على التوالي بمصيف بلطيم ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، المقدمة على شاطئ النرجس بمصيف بلطيم، والتي ينظمها فرع ثقافة كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

التقى جمهور مصيف بلطيم الكبير مساء الخميس مع عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية وباقة من الرقصات التي تعبر عن تراث وعادات الصعيد ومنها رقصات دق الكف، صعيدي، نوبي، الحجالة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما قدمت فرقه كفر الشيخ للآلات الشعبية مجموعة من الأغاني التراثية والطربية تفاعل معها الحضور، ومنها الفرح، كوكتيل شعبي للمجموعة، جانا الهوا خدنا وطار، والختام بفقرة إنشاد ديني.

انطلاق أولى عروض "ثقافتنا في إجازتنا" بدمياط الجديدة

وفي نفس السياق انطلقت مساء أمس  الخميس، أولى الحفلات الصيفية بدمياط الجديدة ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي، وبمشاركة 20 فنانا عروضها الفنية المتنوعة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، حيث أشعلت حماس الجميع بباقة من الفقرات لأغاني قديمة مصحوبة باستعراضات مبهرة منها: الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، تقليد الفنانين، ورق الفل، باب الحمام، عايز أروح، 5 قارات، إن راح منك يا عين، ريا وسكينة، حنكورة، ساعة لقلبك، ميدلي فيروز، بطلوا ده، أبلة فضيلة، يا واد يا تقيل، والتي استطاعت أن تخلق حالة من الحنين إلى الماضي وسط تفاعل وتجاوب  من الجماهير الكبيرة التي رددت هذه الأغاني التي مست وجدان الجميع.

ينظم الفعاليات فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله. وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً حتى 26 أغسطس المقبل، ويقام مساء اليوم الجمعة عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

لعروض الفنية الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مصيف بلطيم مبادرة ثقافتنا في إجازتنا انطلاق أولى عروض ثقافتنا في إجازتنا بدمياط الجديدة

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