الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو بديلاً.. تشكيل النصر أمام الشباب السعودي في البطولة العربية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه في مواجهة الشباب في المباراة التي ستقام مساء اليوم.

وتقام المباراة على استاد الملك فهد، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

ويتواجد فريقا النصر والشباب في المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل النصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - عبد الله مادو - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - خالد الغنام - عبد العزيز العليوة

خط الهجوم: عبد المجيد الصليهم - عبد الفتاح آدم

دكة البدلاء:

أمين بخاري – محمد العتيبي – محمد فتيل – علي لاجامي – سلطان الغنام – اليكس تيليس – سيكو فوفانا – مختار علي – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – تاليسكا – كريستيانو رونالدو

أخبار كريستيانو رونالدو النصر السعودي الشباب السعودي البطولة العربية مباراة النصر والشباب

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