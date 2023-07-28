الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عبدالشافي الشيخ يوضح صفات عباد الرحمن (فيديو)

الدكتور عبدالشافي
الدكتور عبدالشافي الشيخ

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ من أبرز صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، مستشهدًا بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا)، مؤكدًا أن شهادة الزور تخرج الإنسان عن حيّز التقوى.

وأضاف الدكتور عبدالشافي الشيخ، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ شهادة الزور هي المعيار التي يرى الإنسان فيه نفسه من خلال هل هو متقٍ لله وعبد من عباد الله، منوهًا أن قول الحق كانت هذه العادة عند العرب قبل نزول الإسلام فهي من الأاخلاق الحميدة الإسلام التي حض عليها لكمن لام يبتدعها الاسلام، موضحًا أن العرب قبل الاسلام كانوا يتحرون قول الحق.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

قناة الناس صفات عباد الرحمن ايات بينات لا يشهدون الزور

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