قناة الناس| عبدالشافى الشيخ: شهادة الزور من أعظم الكبائر فى الإسلام (فيديو)

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الآفات التي تتعلق باللسان والصفات التي تتعلق به عديدة، منها آفة شهادة الزور، مؤكدًا أن شهادة الزور من أعظم الكبائر في الإسلام.

وأضاف الدكتور عبدالشافي الشيخ، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الزور هو اسم من أسماء الكذب، فشهادة الزور منهيّ عنها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا الله تعالى أن نشهد بالحق ولا نكتم الحق، مؤكدًا أن الله تعالى سوى بين عبادة الأصنام وشهادة الزور جعلهما القرآن القرين في مستوى واحد.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.