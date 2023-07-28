الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: شكر نعمة الله أصل من أصول الإسلام (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الاستمرار في شكر نعمة الله تعالى أصل من أصول الدين الإسلامي.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ هناك أناس كثر فهمت حديث الرسول القائل (كل بدعة ضلالة) على غير مراده حينما قالوا بقاعدة ليس لها أي أساس أو سند أن كل من لم يفعله النبي فهو بدعة، مشيرًا إلى أن الابداع عبادة لله تعالى أتقنها المصريون لأنهم أبدعوا في كل مناسبة. 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس إسلامنا بالمصري شكر نعمة الله كل بدعة ضلالة

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