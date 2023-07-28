الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر: جلسات عمل مكثفة لكريم عبد العزيز استعدادًا لتصوير "لعب عيال"

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حقق النجم كريم عبد العزيز نجاحًا قياسيًا بفيلم “بيت الروبي” الذي تخطت ايراداته الـ 100 مليون جنيه بشباك التذاكر منذ طرحه بالسينمات خلال عيد الاضحى، مما جعله يدخل قائمة الايرادات القياسية بتاريخ السينما المصرية.

ويواصل “كريم” مؤخرًا، جلساته التحضيرية لتصوير فيلم “لعب عيال”.

وعلم “الدستور” من مصادره، أن فريق العمل بقيادة المخرج طارق العريان، يعقد جلسات عمل مكثفة للاتفاق على تفاصيل العمل مع وضع خطة زمنية لانطلاق أعمال التصوير، بالاضافة إلى ابرام التعاقدات رسميا مع الفنانين المرشحين للعمل.

وتعاقدت الفنانة منى زكي، مؤخرًا على المشاركة في بطولة العمل أمام النجم كريم عبد العزيز، ليعاود الثنائي التعاون مرة أخرى، بعد تعاونهما في اكثر من عمل فني بالماضي وأشهرهم فيلم “أبو علي” وفيلم “ولاد العم”.

العريان الشهير السين الدستو “بيت الروبي 100 مليون جنيه الفنانة منى الفنانين ا الفنان كريم عبد العزيز

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