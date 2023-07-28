العميد على زهران: الرئيس السيسى يسعى دائمًا إلى تمكين الشباب

قال العميد علي زهران، الكاتب والمفكر الاستراتيجي، إن 30 يونيو متصلة اتصالًا وثيقًا بثورة 23 يوليو؛ كلتاهما جعلت مصر وطنًا قويًا وفاعلًا بين قوى العالم.

ولفت زهران خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى كل معايير العصر والمتغيرات الدولية والاستراتيجيات التي تتناسب مع مفردات العصر.

وأردف: "أطلق على ما يقوم به الرئيس السيسي وتوجهاته «النهضة الثالثة» بعد عهد محمد علي وعبدالناصر، رغم اختلاف كل عصر وتوجهاته ومعايير العصر، ومن أهم سمات الجمهورية الجديدة التحضر وقوة الدولة والعمل والبناء المستقبلي وإدراك معادلة التوازن للقوى الدولية، علاوة على الحريات والاستقلالية والثبات على الهوية الوطنية والإقليمية.

وتابع: "الرئيس السيسي يسعى إلى تمكين الشباب، وأي رئيس وطني يتولى القيادة في مصر، يتعرض للهجمات من الداخل أو الخارج في محاولة منهم لإسقاط الدولة، وهناك حرب لإجهاض النهضة الثالثة وعلى المصريين مواجهتها، مؤكدًا أن هناك مخططًا قائمًا تسعى بعض الدول تطبيقه لسقوط مصر".

وبشأن الأزمة الاقتصادية، قال العميد علي زهران، إن المواطن يعاني من أزمات ارتفاع السلع وهذه حقيقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم؛ متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.