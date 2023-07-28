مصرع مواطن غرقًا فى نهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت بقنا

لقى مواطن مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقًا بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرع يوسف أحمد خليفة، 19 عامًا، مقيم بقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت، إثر غرقه بنهر النيل بمنطقة الخزان.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات.