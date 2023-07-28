الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شابين غرقا في مياه نهر النيل ببني سويف ونقلهما للمشرحة

مصرع شابين غرقا
مصرع شابين غرقا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثتين غريقين في مياه النيل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق إثنين في مياه النيل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الفريقين.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جثتي الغريقين، وجرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة الواسطي ورجال المباحث إلى موقع البلاغ للوقوف على أسباب الحادث وظروفه وملابساته، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة شؤونها.

وتبين أن الجثتين لشابين من قرية طنسا الملف التابعة لمركز ناصر وهما: "سعيد. م. أ"، و"محمد. أ" 20 عاما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الواسطى المركزي بني سويف شرطة النجدة سيارة إسعاف فى مياة النيل قرية الميمون

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