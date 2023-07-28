قطار «كابيتانو مصر» يصل البحيرة لاختبار مواهب 3 محافظات

يصل قطار النسخة الثانية من مشروع «كابيتانو مصر» محافظة البحيرة، لاختبار مواهب كل من البحيرة والإسكندرية ومطروح، وذلك بإقامة الاختبارات الخاصة به فى مركز شباب «الحرية» بمدينة دمنهور ٣٠ و٣١ يوليو الجارى.

ويهدف المشروع إلى رعاية الموهوبين فى مجال كرة القدم، واكتشاف المواهب الناشئة على مستوى الجمهورية، بهدف تطوير صناعة نجوم هذه الرياضة المهمة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: توفير جميع المعدات اللازمة للتدريب والمباريات بالتعاون مع «المتحدة»

قال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى البحيرة، إن «كابيتانو مصر» هو مشروع تدريب كروى يهدف إلى اكتشاف المواهب الصغيرة فى مصر وتدريبها وتطويرها، بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف «خضر»: «المشروع فرصة للأطفال الصغار من مختلف الأعمار والجنسيات لتعلم لعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم الكروية والبدنية، وتحسين مستواهم العام، خاصة أنه قائم على إجراء عمليات الانتقاء والتدريب على مستوى الجمهورية، وتوفير الدعم الفنى والبرامج التدريبية اللازمة لتنمية المواهب الكروية، بمشاركة فريق من المدربين واللاعبين المحترفين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى اللعبة».

وأشاد بتوفير البرنامج المعدات اللازمة للتدريب والمباريات، وتنظيم بطولات ودوريات محلية وإقليمية للتنافس وتحسين مستوى اللاعبين، وتقديم الدعمين المالى والإعلامى للاعبين الذين يقع عليهم الاختبار للصعود إلى أدوار متقدمة من الاختبارات؛ لتحفيزهم على مواصلة التدريب والتطوير.

واختتم بقوله: «المشروع فرصة رائعة للاعبين الصغار لتحقيق أحلامهم فى أن يصبحوا لاعبى كرة قدم محترفين ترتبط أسماؤهم بكبار الأندية، ما يساعد فى تعزيز المستوى العام للكرة المصرية من خلال ضخ دماء جديدة».

قصة المشروع

يعد «كابيتانو مصر» المبادرة الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية فى مصر، يستفيد منها المواهب الناشئة فى جميع المحافظات، ويهدف المشروع إلى تقديم أجيال جديدة من المواهب، تكون قادرة على دعم المنتخبات الوطنية فى مجال كرة القدم.

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للاختبارات، أولها ألا يزيد عمر المتسابق على ١٤ عامًا، وأن يرتدى زيًا رياضيًا مناسبًا أثناء خوض الاختبارات.

وتتولى اللجنة العلمية والفنية لمشروع «كابيتانو مصر»، برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إجراء الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع.

كما يشارك فى الاختبارات مجموعة من المدربين واللاعبين القدامى، إضافة إلى الكابتن محمد عمر، المدير الفنى السابق لفريق الاتحاد السكندرى، الذى يتمتع بخبرة كبيرة فى تدريب اللاعبين الصغار وتطوير مواهبهم، لتعزيز مستقبل الكرة المصرية، من خلال اكتشاف وتدريب اللاعبين الصغار الذين يمتلكون مواهب كروية مميزة.

محمود حمدى: «الفرصة جت لحد عندنا» ومحمد صلاح قدوتى

اللاعب محمود حمدى، ابن قرية «أبيوقا» التابعة لمركز كوم حمادة، الذى يستعد للمشاركة فى الاختبارات، قال إنه يمتلك مهارات جيدة فى كرة القدم بشهادة الكثير ممن تابعوه.

وأضاف «حمدى» أنه كان دائمًا يحلم باليوم الذى يحصل فيه على فرصة لعرض موهبته واللعب لأحد الأندية الكبيرة، وتحقيق حلمه بتمثيل منتخب مصر والاحتراف فى أوروبا، مشددًا على أنه يؤمن بأنه لا يوجد مستحيل فى كرة القدم.

وكشف عن أن اللاعب الدولى محمد صلاح هو قدوته ومثله الأعلى فى الحياة، لافتًا إلى أنه حين عرف بنبأ إجراء اختبارات «كابيتانو مصر» فى مركز شباب «الحرية» بمدينة دمنهور، فرح فرحة كبيرة بسبب قرب المسافة، فى ظل رفض أسرته سفره إلى القاهرة.

فتحى عبدالحميد: فرصة كبيرة لتحقيق حلم الالتحاق بأحد أندية الدورى

فتحى صفوت عبدالحميد، من المشاركين فى الاختبارات، كشف عن أنه كان يحلم بالمشاركة فى اختبارات «كابيتانو مصر» من أجل تحقيق حلم حياته بالحصول على فرصة اللعب فى أحد أندية الدورى العام.

وأضاف «عبدالحميد»: «أجيد اللعب فى مركز الجناح، وأعتمد على اللعب بقدمى اليسرى، وأبذل كل ما فى وسعى من أجل التمسك بهذه الفرصة، التى يقدمها المشروع العملاق، للحصول على فرصة اللعب لأحد الأندية الكبيرة».

وقال صفوت عبدالحميد، والد اللاعب، إن «كابيتانو مصر» مشروع عملاق يتولى اكتشاف المواهب المدفونة فى القرى والمدن البعيدة عن أضواء العاصمة، من خلال مجموعة متميزة من المدربين والمتخصصين فى تربية النشء منذ الصغر.

وأشاد والد اللاعب باتباع المشروع الأساليب العلمية للتدريب والتغذية والتأهيل الفنى، مع الاستعانة بمجموعة كبيرة من قدامى اللاعبين أصحاب الخبرات لفرز المتقدمين للاختبارات، من أجل اختيار أمهر اللاعبين والاستفادة بهم فى دعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف أن مشروع «كابيتانو مصر» يوفر على أولياء الأمور معاناة السفر إلى القاهرة لإجراء الاختبارات فى الأندية الكبيرة، فى ظل تولى القائمين على المشروع نقل لجان الاختبار إلى المحافظة التى يقطنها اللاعب أو أقرب محافظة إليه، فى تجربة ناجحة بكل المقاييس سيتم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

مدير مركز شباب: المشروع يفتح الباب أمام جميع الموهوبين

أكد عصام الغرباوى، أحد مدربى كرة القدم فى محافظة البحيرة، مدير مركز شباب قرية «الطود»، أن مشروع «كابيتانو مصر» سيتيح الفرصة للكشف عن العديد من المواهب، وإظهار مهاراتهم واللعب لأحد الأندية الكبيرة. وأضاف «الغرباوى»: «المشروع يهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الكروية فى مصر، وتقديم الدعم الفنى والتدريبى للأطفال الصغار الذين يرغبون فى تطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق حلمهم فى اللعب مع فريق كرة قدم احترافى، بمشاركة فريق من المدربين واللاعبين المحترفين، وبتوفير المعدات اللازمة للتدريب والمباريات، وتنظيم بطولات ودوريات محلية وإقليمية للتنافس وتحسين مستوى اللاعبين».