الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيرى بهدفين فى الشوط الأول

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد المنستيري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد المنستيري بالتقدم بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء الهدف الأول عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 26 من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وسجل زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تمريرة من شيكابالا إلى زيزو الذي سدد الكرة رائعة في الشباك.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء في البداية، وسدد زيزو الكرة  مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من الحائط البشري.

وأرسل أحمد فتوح تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة شيكابالا مرت مباشرة لخارج الملعب.

أخطر فرص الشوط كان لصالح فريق الاتحاد المنستيري في الدقيقة 15 بعد تسديدة من إدريس المحيرصي من الركلة الثابتة، وارتدت من الحائط البشري وتابعها إدريس المحيرصي بتسديدة ثانية، ولكن ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

وسدد نبيل عماد دونجا كرة قوية في الدقيقة 19 من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الأول لصالح الدقيقة 26 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يشتتها الدفاع وترتد إلى سيف الجزيري الذي سدد بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

في الدقيقة 37 توغل زيزو داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس بشير بن سعيد بثبات.

واستطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة رائعة من شيكابالا قبل أن يسددها زيزو بباطن قدمه اليمنى على يسار الحارس بشير بن سعيد.

الزمالك الاتحاد المنستيري التونسي سيف الدين الجزيري أحمد سيد زيزو البطولة العربية

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