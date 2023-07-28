الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن تفعيل عقد باتشيكو

جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، آخر تطورات ملف تفعيل بند عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق.

بيراميدز لـ«الدستور»: تم تفعيل عقد باتشيكو والإعلان الرسمي خلال ساعات 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تمديد عقد المدرب البرتغالي كان مرتبطا بعدة شروط، أهمها إنهاء الموسم المنقضي من الدوري في المركز الثاني".

وأضاف:"هذا الهدف تم تحقيقه والفريق سيشارك في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة لأول مرة في تاريخ النادي، نعمل على توفر الاستقرار الفني داخل الفريق".

وأكمل: "بيراميدز في أشد الاحتياج لخبرات باتشيكو في دوري الأبطال، فهي أقوى بكثير من الكونفيدرالية مع احترامنا الشديد للمنافسين جميعا".

وواصل: “لن نخوض البطولة من أجل التمثيل المشرف أو الاكتفاء بالوصول للأدوار النهائية، هدفنا المنافسة على اللقب وحصد البطولة، لما لا؟”.

 وأردف: "بالفعل تم تفعيل عقد المدرب معنا والاتفاق على كافة التفاصيل المالية، بعد جلسة جمعته مع مسئولو بيراميدز على مدار الأيام القليلة الماضية".

واختتم قائلا: "عقد باتشيكو مع الفريق سيكون لمدة موسم، سيتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة".

وكان باتشيكو تولي المسئولية الفنية لنادي بيراميدز، خلال شهر يناير الماضي، وحتى نهاية الموسم المنتهي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي تم إقالته من منصبه، بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، في الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز بنتيجة 3/0.

ويتضمن عقد باتشيكو مع السماوي بند يحق لمسئولو بيراميدز تفعيله في نهاية الموسم، إذ احتلال الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري مع نهاية الموسم المنقضي.

وتجدر الإشارة إلى أن السماوي، قد حقق فوزا كبيرا على الأهلي، في ختام مبارياته بالدوري الممتاز، بثلاثية نظيفة.

وكان بيراميدز، أنهى الموسم المنتهي من الدوري برصيد 73 نقطة، جمعها من 22 فوز و7 تعادلات و5 هزائم.

 

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