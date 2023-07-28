زيلينسكى لرئيس الوزراء القطرى: "شكرًا على دعمكم"

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأوضح "زيلينسكي" في تغريدة له عبر موقع التغريدات "إكس"، أنهما ناقشا المزيد من الخطوات لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار التشغيل الآمن لـ "ممر الحبوب"، وصيغة السلام، ولا سيما عودة الأطفال الذين رحلهم المحتلون بشكل غير قانوني، وخطة إعادة الإعمار في أوكرانيا، والاستثمارات القطرية.

وأضاف: "شكراً لكم على دعمكم وهذه الزيارة التي تعد تجسيداً مهماً لتضامن قطر مع دولتنا".

مساعدات إنسانية

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عقب محادثاته مع نظيره القطري، أن الدولة الخليجية، ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الصحة والتعليم وإزالة الألغام في أوكرانيا.

وأعلنت قطر في وقت سابق، اليوم، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، يزور أوكرانيا، ويعتزم إجراء مباحثات مع عدد من المسئولين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.