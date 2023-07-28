في شخصية "امرأة شعبية".. إنجي علي تُشارك هنيدي بطولة "مرعي البريمو"

بعد مرور 20 عامًا على تعاونهما الأول في "عسكر في المعسكر"، تجتمع الإعلامية إنجي علي مع النجم محمد هنيدي مجددًا في فيلم "مرعي البريمو".

وأعربت إنجي علي، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو" ووصفته بـ"المختلف"، من حيث النوع والدور الذي تطل به على الشاشة.

وتابعت في تصريحات لها: متحمسة جدًا "لمرعي البريمو"، فهو شخصية مختلفة لم أقدمها سابقًا سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما".

وأضافت: "سعيدة بالتمثيل مرة أخرى مع محمد هنيدي، وصرخت من الفرحة لما رشحني للدور، كذلك التعاون مع المخرج سعيد حامد في العمل".

ووصفت إنجي على محمد هنيدي بالنجم الكبير، وأكدت: "أي فنان يشاركه في عمل فني يصبح "متشاف للجمهور" لأن جمهور هنيدي عريق وكبير".

إنجي علي في “مرعي البريمو”

وأوضحت إنجي علي أنها تجسد شخصية "امرأة شعبية" في الفيلم تختلف بدرجة كبيرة عنها، قائلة: "بعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية".

وتضيف أن كل هذا جذبها للمشاركة في "مرعي البريمو"، بجانب حبها الكبير للفنانة غادة عادل والتي تشارك معها و"هنيدي" بالفيلم.

“مرعي البريمو”

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة النجم محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، نانسي صلاح، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من إخراج سعيد حامد، ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 3 من شهر أغسطس المقبل.

وشاركت إنجي علي مؤخرًا، في مسلسل "ليه لاء 3" بالتعاون مع النجوم نيللي كريم وحازم سمير ومعتز هشام ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم ومن إخراج نادين خان.

كذلك تقدم إنجي برنامج أسرار النجوم الذي يذاع على محطة راديو نجوم إف إم كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة، وتستضيف في البرنامج باقة من ألمع نجوم ونجمات مصر والوطن العربي، للحديث عن أنجح أعمالهم الفنية، وتفاصيل مشوارهم الفني.