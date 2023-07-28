الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 3050 طن صودا كاوية وتفريغ 131 حاوية رخام بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ صادر اليوم، عن استمرار عمليات شحن الصودا الكاوية من ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نمو حركة التداول.

واستقبل الميناء السفينة "Laras" لشحن 3050 طن صودا كاوية، كما استقبل السفينة "ZAMZAM" لتفريغ 131 حاوية رخام.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

اقتصاد استمرار الإجراءات اللازمة و الإجراءات اللازمة إعلام الاجراء

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