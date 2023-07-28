الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للسماح له بالانتقال لأهلى جدة.. سالزبورج النمساوى يعلن رسميًا إقالة مدربه

ماتياس يايسله
ماتياس يايسله

أعلن نادي ريد بل سالزبورج النمساوي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه الألماني ماتياس يايسله، من تدريب الفريق، من أجل السماح له بالانتقال لنادي أهلي جدة السعودي.

وقال النادي النمساوي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: أقال نادي إف سي ريد بل سالزبورج، المدرب ماتياس يايسله بأثر فوري، والسبب في ذلك هو أن الألماني البالغ من العمر 35 عامًا، قد أعرب قبل يومين فقط من انطلاق الدوري النمساوي موسم 2023 /24، عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي.

وأشار النادي، في بيانه، إلى أن المفاوضات الجارية مع النادي السعودي في هذا الشأن دخلت مرحلتها النهائية.

وأضاف البيان: "لذلك لن يكون ماتياس يايسله على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق ضد رايندورف ألتاخ. وسيحل محله المساعدان الحاليان للمدرب فلورين كوخ وألكسندر هاوزر".

من جانبه، قال ستيفان رايتر، المدير العام لريد بل سالزبورج، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "وجهة نظرنا هي أن المدرب المنشغل جدًا في استكشاف وظيفة جديدة قبل يومين فقط من بداية مثل هذا الموسم المهم يجب ألا يكون مسئولاً عندما يبدأ. نريد أن نبدأ الموسم الجديد بكل طاقة واقتناع. نحن بحاجة إلى تركيز بنسبة 100٪ من جميع المعنيين من أجل ذلك".

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تعاقده رسميًا مع يايسله، من أجل قيادة الفريق، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر منصبه، بنهاية الموسم الماضي.

وكان أهلي جدة، قد أعلن اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى عام 2027.

وبات محرز، ثالث الأجانب المنضمين للأهلي السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

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