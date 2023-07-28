الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أزمة تنفس منذ 3 سنوات.. لماذا تصدر الفنان أشرف مصيلحى "الترند"؟

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

تصدَّر اسم الفنان أشرف مصيلحي مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت زوجته، المخرجة منال الصيفي، عن آخر تطورات حالته الصحية وتفاصيل الأزمة التي يُعاني منها وتُجبره على جلسات التنفس التي يخضع لها بالمنزل.

وأعلنت المخرجة منال الصيفي، في وقت سابق، عبر حسابها على "فيسبوك"، عن استقرار الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وعلقت: «الحالة فيها ثبات، لكنه مش كويس، وربنا يقدم اللي فيه الخير».

وأثارت منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا، بعد الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجهزة التنفس التي يخضع لها الفنان أشرف مصيلحي، داخل منزله.

وأكدت «الصيفي» أنها قامت بشراء مولّد كهربائي لتفادي آثار انقطاع الكهرباء عن زوجها أثناء خضوعه لجلسات التنفس الصناعي بالمنزل، مُشيرة إلى أنَّ زوجها الفنان أشرف مصيلحي يُعاني من الأزمة الصحية هذه على مدار ثلاث سنوات، وأنَّ حالته الصحية لم تشهد تحسنًا خلال هذه الفترة.

وعن سبب خروج «مصيلحي» من المستشفى، قالت المخرجة منال الصيفي: «الأطباء أكدوا أنَّ بقاءه بالبيت أفضل لضعف مناعته»، معلقة: «أشرف موجود في البيت، وكنا نقلناه للرعاية بالمستشفى، والأطباء نصحونا بوجوده في البيت أفضل من تواجده بالمستشفى لضعف مناعته».

وتابعت: «لو كان استمراره في المستشفى أفضل مكانش خرج منها، لكن إحنا خارجين بدكتور رعاية، بيتابع معانا حالته كل يوم، مفيش تحسن لأن حالته صعبة، وحاولنا نسفره برة ولكن ملوش علاج.. وربنا كبير».

وطالبت المخرجة منال الصيفي، جمهور زوجها الفنان أشرف مصيلحي ومتابعيه، المتواجدين في مصر ومختلف الدول العربية، بالدعاء له، وذلك عقب تدهور حالته الصحية واحتجازه بالرعاية المركزة.

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