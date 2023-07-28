الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

برعاية "قصور الثقافة".. جولة لأطفال الإسكان البديل في معرض بورسعيد للكتاب

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الخميس، زيارة وجولة معرفية وثقافية لأطفال حي القابوطي ببورسعيد، إلى معرض الكتاب المقام بالمدينة الباسلة، وهي إحدى مناطق الإسكان البديل للعشوائيات.

تضمنت الزيارة عقد ندوة ثقافية بعنوان "التنمية المستدامة"، تحدثت خلالها د. جيهان حسن -مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على برنامج الهيئة الثقافي لمناطق الإسكان البديل، عن برامج الذكاء الاصطناعي موضحة أنها تتمثل فى مجموعة من الخصائص والسمات، مثل التمثيل الرمزي، والتعبير عن التصورات العليا والمعقدة برموز والتي تجعل محاكاة التفكير ممكنة، مضيفة أن التعامل  مع برامج الذكاء الاصطناعي تعد خطوة نحو التقدم وأن فكرة الذكاء الاصطناعي تقوم على تحويل الوعي بالذات الإنسانية وفهمها إلى تكنولوجيا.

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وضمن الفعاليات قدمت الفنانة غادة عبد النبي، ورشة فنون تشكيلية لعمل كروت معايدة بمناسبة "ثورة يوليو" باستخدام الصلصال ثنائي الأبعاد.

كما قدمت شرين عبد المولى، ورشة ثقافية لعمل مطوية مجسمة بعنوان "الاستدامة فى الحياة البحرية" تضمنت معلومات عن البيئة البحرية باعتبارها مخزن الثروات والطاقة والغذاء، كما نفذت ورشة رسم بورتريه بالفن التجريدى بالألوان الفلوماستر، بإشراف الفنانة كريمة الديب، لشرح الفن التجريدى للأطفال وكذلك شرح دائرة الألوان ودرجاتها الألوان وكيفية عمل تقسيمات تجريدية للوحة.

هذا واستمر فريق أجيال في تقديم فقراته الفنية لإسعاد الأطفال وفقرات تنورة وعرائس ماريونت ومسابقات وفوازير، إلى جانب استقبال الجمهور بالشخصيات الكارتونية بإشراف المخرج عمرو حمزة، بالاضافة لعرض مسرحية "دندش وأصحاب العصفور" تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

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يذكر أن الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن مشاركة ثرية لهيئة قصور الثقافة بالدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة، كما تقدم عددا من الفعاليات ضمن البرامج المخصصة للأطفال بالمعرض.

قصور الثقافة معرض الكتاب بورسعيد الإسكان البديل التنمية المستدامة

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