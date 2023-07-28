الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة العربية 2023

القنوات المفتوحة
القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة العربية

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة العربية 2023 يستمر بحث الكثير عنها من عشاق كرة القدم، حيث يستهل الزمالك طريقه في البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023"، اليوم، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

ترددات القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

ومن هذا المنطلق تذاع فعاليات مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر عدد من القنوات الرياضية العربية، وتأتي كالتالي:

- قنوات SSC.
- قناة أبو ظبي الرياضية.
- قنوات الكأس.
- قنوات دبي الرياضية.

تردد قنوات SSC


– النايل سات: التردد 12523، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6.
– العرب سات: التردد 11747/12418، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية


– النايل سات: التردد 12091، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد قنوات الكأس

– النايل سات: التردد 11488، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6.
– العرب سات: التردد 12399، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

تردد قنوات دبي الرياضية


– النايل سات: التردد 12226، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6.
– العرب سات: التردد 12092، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

موعد مباراة الزمالك اليوم

وعلى صعيد متصل، تقام مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري، اليوم الجمعة فى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في الجولة 1 من مباريات المجموعة 3 بالبطولة العربية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد المنستيري

يأتي في حراسة المرمى: محمد صبحي.
يأتي في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.
يأتي في الوسط: محمد أشرف «روقا»، نبيل عماد «دونجا»، أحمد فتوح.
يأتي في خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى «زيزو».

عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية 2023 وقيمة الجوائز ونظام الصعود

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