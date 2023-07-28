الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تستهدف تمكين المرأة المصرية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة يستهدف تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ويأتى ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وزير التعليم العالي، في بيان، أصدره، اليوم، الى أن اللجنة حققت العديد من الإنجازات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وعدد من الوزارت فى عدة مجالات مهمة.

من جانبه، أوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص أنه تم تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" فى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال المشاركة فى "الحملة القومية لطرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا (الجرعة التنشيطية)، وتنظيم ندوتين ثقافيتين عن "الصحة الإنجابية وأهمية وسائل تنظيم الأسرة" بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

وقال إن اللجنة نظمت كذلك حملة طبية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، عددهم (450) من العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى تنظيم اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص العديد من الندوات وورش العمل، منها ندوة بعنوان ”العنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وندوة بعنوان (آثار العنف الأسرى).

وأضاف أنه تمت المشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وفي ندوة بعنوان "الابتزاز الرقمى للمرأة" التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ممثلاً عن لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، كما نظمت اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص بالكلية التكنولوجية بقويسنا دورة تدريبية بعنوان "المهارات الحياتية ومهارات سوق العمل" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

ولفت أحمد الشيخ الى أن اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص بالكلية التكنولوجية بجنوب الوادى نظمت ندوة بعنوان (الإدمان الإلكتروني وأثره على المهارات الاجتماعية)، وندوة بعنوان (الطفل وثقافة الإنترنت)، وندوة بعنوان (مواجهة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى)، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل بعنوان (تفعيل أهداف التنمية المستدامة فى صعيد مصر).

وفى إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بكل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية؛ لتفعيل إستراتيجية تمكين المرأة 2030، والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان بها.

وأضافت أنه تم تنظيم معسكر خاص بفتيات المعاهد المميزات من المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية فقط بعنوان (إعداد القادة للفتيات "تكافؤ الفرص") تحت شعار "هن"؛ بهدف التوعية فيما يخص الصحة الإنجابية، والتغذية السليمة، وأسس اختيار شريك الحياة، وتداعيات الطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع)، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طالبة من طالبات المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية، موضحة أنها تعد أول مشاركة لطلاب من المعاهد المتوسطة بالمعسكر منذ إنشائه منذ نحو 100 عام.

استراتيجية تمكين المرأه أهداف التنمية المستدامة 100 مليون صحة التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الجرعة التنشيطية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشباب والرياضة الكلية التكنولوجية بقويسنا

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