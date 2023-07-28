رسميا.. بلدية المحلة يقرر استمرار "عبدالرؤوف" حتى نهاية الموسم المقبل

أعلن نادي بلدية المحلة، اليوم الجمعة، استمرار مديره الفني الحالي أحمد عبدالرؤوف، في منصبه مع الفريق بالدوري الممتاز حتى الموسم المقبل.

بلدية المحلة يقرر تجديد الثقة في عبدالرؤوف (صورة)

وكتب نادي بلدية المحلة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": القصة لم تنتهي بعد.. أحمد عبدالرؤوف يواصل كتابة الحلم لعاماً آخر معنا".

بلدية المحلة يجدد الثقة في عبدالرؤوف

وكان أحمد عبدالرؤوف، لاعب الزمالك الأسبق، نجح في قيادة البلدية للتواجد مرة أخرى بدوري الأضواء والشهرة، بعد غياب دام لأكثر من 15 عاما في القسم الثاني "دوري النسيان".

ويأتي ذلك، بعد الجلسة التي جمعت بين عبدالرؤوف ومسئولو البلدية، ترجمة إلى تجديد الثقة في المدرب حتى نهاية نسخة 2023/2024 للدوري الموسم المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية، قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره دكرنس، في ختام مباريات دوري القسم الثاني لكل الفريقين "مجموعة بحري"، خلال شهر يوينو الماضي، برباعية دون رد.

وصعد مع بلدية للدوري الممتاز كل من الجونة وزد في الظهور الأول له تاريخيا، بينما هبطت أندية حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة، الشقيق الأكبر للبلدية لدوري المحترفين.

وكان هذا الفوز الساحق، بمثابة كلمة السر في إعادة ممثل محافظة الغربية مجددا للظهور بين الكبار.

وبدأ أحمد عبدالرؤوف، مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين مع الزمالك، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2006 ليستمر معه حتي 2010.

وبعد رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء، خاض تجارب احترافية مع أندية مصر المقاصة وتليفونات بني سويف، ووادي دجلة والداخلية والمنصورة، ثم اعتزال كرة القدم.

وعلى الصعيد التدريبي ، بدأ عبدالرؤوف المسيرة أيضا في قطاع الناشئين بالزمالك مواليد 2003، ثم مدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الأول تحت ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، والصربي ميتشو المدرب الأسبق للأبيض أيضا.