الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: العلاقات الخارجية أصبحت ذات طبيعة خاصة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن العلاقات المصرية الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت ذات طبيعة خاصة، مضيفًا: "اتخذنا فكرة تعدد العلاقات مع الدول الخارجية، وأصبح لدينا عملية استقلال في القرار الوطني، وبالتالي؛ استطعنا إدارة علاقاتنا سواء مع الأطراف الشرقية والأطراف الغربية".

وأضاف القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وممتدة منذ عشرات السنين، ولدينا علاقات تاريخية مثل مشروع السد العالي، ولدينا الآن مشروع الضبعة ومشروع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

وتابع: "هذا التعاون جاء وفق الشراكات الحقيقية التي تعتمد على فلسفة الدولة في التعاون مع الجميع، لافتًا إلى أن روسيا تدير علاقاتها وفق الموضوع المادي، لذلك سعت إلى تعزيز التعاون بعد الحرب مع أوكرانيا.

وأردف الكاتب الصحفي: هناك رغبة روسية في التعاون في المجال التعليمي والإعلامي والتكنولوجي مع الدول الإفريقية.

السيسي الرئيس السيسي عهد الرئيس السيسي ذات طبيعة خاصة العلاقات الخارجية زكي القاضي الكاتب الصحفي زكي القاضي

مواد متعلقة

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا تعاملت بواقعية فى ملف اتفاقية الحبوب

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا صديقة لنا فى المشكلات والأزمات

رئيس إريتريا: روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: القمة الروسية الإفريقية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نمو إفريقيا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمى

رئيس غينيا: سنتعاون مع روسيا فى مجالى التعليم واستخراج الثروات الطبيعية

رئيس أوغندا: إفريقيا لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا ونعمل على تصحيح اقتصادات بلادنا

بوتين: العلاقات بين روسيا ومصر لها استراتيجية خاصة على امتداد السنين

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

"عزمني على مكرونة".. نور الشريف يكشف كواليس أزمته مع رشدي أباظة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟