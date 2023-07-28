الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه القناة" استخراج جذور الأشجار من شبكات ثلاث عمارات بمدينة المستقبل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن استخراج جذور الأشجار من شبكات مدخل ثلاث عمارات سكنية بمدينة المستقبل والتي كانت تتسبب في ضعف المياه، لافتا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل علي مدار الساعة لاستقبال الشكاوى ومجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تلقينا بلاغا من سكان عمارة رقم 117، و118، و78 بمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل عن ضعف مياه الشرب، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس صبحي العبد رئيس شبكات قطاع مياه الإسماعيلية، لمعرفة وتحديد أساب المشكلة والعمل علي حلها فورا، وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير" البطاريات" المؤدي لتلك العمارات عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لمنازل المواطنين مرة أخرى.

- زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على الاستمرار في زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في فصل الصيف، مؤكداً علي استمرار حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأضاف أنه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها، إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بالقنطرة غرب قرية النصر، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمنطقة الرياح، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 600 مم بالتل الكبير، وإصلاح خط 400 مم بالقصاصين، وصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف بأبوصوير.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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