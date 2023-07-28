الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات "الأوقاف" إلى القليوبية (صور)

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة القليوبية، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

ويترأس القافلة الدعوية الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومسؤول ملف الأطفال بالوزارة، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات القليوبية.

وأكدت واعظات الأوقاف، أن القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين، وأن المتأمل في القرآن العظيم يدرك رحمة الله (عز وجل) بالعالمين، حيث خلق الحق سبحانه وتعالى الليل والنهار رحمة لجميع خلقه حتى يستراح بالليل، ويسعى بالنهار لتحصيل الأرزاق وعمارة الكون، كما أنزل سبحانه المطر رحمة للعالمين، وأن الحق سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة للعالمين.

وأشارت واعظات الأوقاف، إلى أن الحق سبحانه دعا الناس في القرآن الكريم إلى الأمل والرجاء في رحمته وبين سبحانه أن رحمته قريبة من أهل الإحسان والاستقامة، وأن المؤمن الحق هو الذي يتخلق بأخلاق القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين، ويتأدب بآداب النبي العظيم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.

‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القليوبية شاركت فيها كل من: الواعظة وفاء أمين الزقم، والواعظة شيماء عبد الفتاح عبد العزيز، بمسجد مسعود حسن بكوم أشفين، كما شاركت كل من: الواعظة ميسا جابر عبده وروري، والواعظة تيسير محمد الفتوح محيسن بمسجد سيدي ناصر بكوم أشفين.


 

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