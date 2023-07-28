الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا تعاملت بواقعية فى ملف اتفاقية الحبوب

أسيمي غويتا
أسيمي غويتا

قال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، إنه يتعين علينا أن نصبح مستقلين تمامًا وأن نعزز قواتنا المسلحة، لا سيما أنه أصبحت تتوافر لدينا الشراكة العسكرية مع روسيا الاتحادية. 

ولفت غويتا، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن روسيا تمكننا من توطيد قواتنا المسلحة وتعزيز الأمن، إضافة إلى أنها تمكننا من التقدم في مكافحة الإرهاب.

وتابع: "نتعاون مع روسيا في مجال المسائل الإنسانية والطاقات المعدنية والتجارية، وبالتالي فإن شراكتنا تعيش ديناميكية اقتصادية ومالية جديدة، خاصة أن روسيا تعاملت بواقعية في ملف اتفاقية الحبوب".

وشدد رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، على أن الأمم المتحدة لا بد أن تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعدم تسييس مسائل حقوق الإنسان، وازدواجية المعايير.

وأشار إلى أن "بريكس" منظمة ذات نفوذ كبير، ويمكن التعليق عليها للتصدي للدول الغربية، معربًا عن وجود فرص لها من أجل تنمية البلدان الإفريقية.

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