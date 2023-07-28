الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: العلاقات بين روسيا ومصر لها استراتيجية خاصة على امتداد السنين

بوتين
بوتين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها استراتيجية خاصة، وهذا أمر واقع، ولا يهمنا ما تنص عليه الوثائق، لكن يهمنا الحقيقة دائمًا.

وأضاف بوتين، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة، ولدينا أيضًا مشروعات كبيرة مشتركة.

وتابع: الصعوبات في أسواق الطاقة والغذاء  لم تظهر بالأمس، وليس على خلفية الأزمة الأوكرانية، وإنما منذ ظهور وباء فيروس كورونا عندما  قام الكثير من الدول الصناعية المتقدمة، ووقف عمل المصانع لدعم مواطنيهم وسكانهم.

وتابع الرئيس الروسي، أمريكا استخدمت الأوراق المالية المطبوعة لشراء المواد الغذائية في الأسواق، لذلك الأسعار ارتفعت، وذلك مرتبط بالسياسة غير المحسوبة والمدروسة بدون أي حجج، وفي الطاقة لجأوا لموارد سياسية صديقة للبيئة، مما انعكس على أسعار الطاقة.

بوتين أسواق الطاقة والغذاء ليست وليدة الأمس اسواق الطاقة نواجهها الصعوبات الغذاء

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