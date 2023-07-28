أبرز تصريحات بوتين خلال فعاليات اليوم الثانى للقمة الإفريقية الروسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الروسية.

أبرز تصريحات الرئيس بوتين:

مشاركة القادة الأفارقة في القمة تؤكد السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك.

حضور عدد كبير من الوفود الإفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

القمة الإفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي.

القارة الإفريقية يتزايد دورها السياسي والاقتصادي.

روسيا تهتم بتعزيز التعاون الوثيق مع البلدان الإفريقية.

عززنا التعاون مع الدول الإفريقية في المجالات الأمنية والتدريب على أحدث برامج الأسلحة وغيره.