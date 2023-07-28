الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر دومًا سباقة فى انتهاج مسار السلام القائم على الحق والعدل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر كانت دومًا رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة.

وطرح الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبرج، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وأهم المحاور التي يجب التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم مع روسيا.

وأضاف: "أولًا إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولًا".

وتابع: "ثانيًا إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات خصوصًا تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول".

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشار الرئيس إلى النقطة الثالثة في رؤية مصر، وهي ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، وعلى رأسها دول القارة الإفريقية التي تتأثر من الصراعات القائمة وتحديدًا في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القمة الروسية الإفريقية مصر الأمن الغذائي

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