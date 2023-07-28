الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد برلمان شباب مصر فى استقبال وفد الكنيسة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة

مشاركي بورسعيد
مشاركي بورسعيد

شارك وفد من أعضاء برلمان شباب مصر في استقبال الوفد المشارك في أسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية، ونيابة عن "محمد محمود" رئيس برلمان شباب مصر، ألقى "منير جمال" معاون وحدة البرلمانات الدولية وعضو برلمان شباب مصر عن محافظة قنا؛ كلمة برلمان شباب مصر أمام الوفد.

كما شارك من محافظة بورسعيد أندرو أمجد عضو برلمان شباب مصر عن محافظة بورسعيد، وجون جورج عضو المركز الإعلامي.

وعبر تقنية الاتصال المرئي، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المشاركين في أسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية من داخل مصر، وذلك ضمن يوم الشباب والرياضة بالأسبوع.

وفى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة إنه يرحب بالشباب القبطي في بيتهم وزارة الشباب والرياضة، "وأتمنى لكم أسبوع خدمة مليئًا بالمحبة والتوفيق"، وأن كل الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية متاحة أمام المشاركين فى أسبوع الخدمة وكل الشباب القبطي، موجهًا الشكر لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التعاون البناء فى خدمة الشباب.

شهد اللقاء حضور اللواء "إسماعيل الفار" رئيس قطاع الشباب، والدكتور "عبدالله الباطش" مساعد وزير الشباب والرياضة ومنسق يوم الشباب والرياضة بأسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة، والأستاذة "نجوى صلاح" رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والأستاذة "إيمان عبدالجابر" رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور "محمد عبدالقادر" رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والأستاذة راندا البيطار مدير عام الإدارة المركزية لبرلمان الشباب، وعدد كبير من أعضاء برلمان شباب مصر.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأستاذ عبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، وتحت إشراف الأستاذ طارق عبدالعليم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والأستاذة ماهيناز المغربي مسئول برلمان الشباب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا الاعلام الإدارة المركزية لتنمية الشباب

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