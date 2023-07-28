الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 218 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية والتي انطلقت في 8 يوليو الجاري، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة 218 حالة تعدٍ شملت 29 حالة تعدٍ "مبانى أملاك دولة" بمساحة أكثر من 5 آلاف و239 مترًا، و101 حالة تعدٍ "زراعة خاصة" بمساحة 10 آلاف و905 أمتار، وكذا إزالة 51 متغيرًا مكانيًا رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4 آلاف و958 مترًا، و37 حالات بناء بدون ترخيص.

وأشاد محافظ المنوفية، بجهود الأجهزة المعنية والجهات المعاونة خلال أعمال الموجة الـ21، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدي في المهد وإزالتها فورًا، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى وتفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعد لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن الموجة الـ21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 19 مايو 2023، والمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضي، والمرحلة الثالثة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجاري.

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