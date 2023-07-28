"صحة المنوفية": إنشاء وتطوير 31 عيادة أسنان خلال 6 أشهر

أعلن خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنجازات المديرية في إنشاء وتطوير عيادات الأسنان في الوحدات والمستشفيات التابعة للمديرية، مؤكدا أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بتلك العيادات وتعقيمها نظرا لخطورة نقل العدوى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في بيان صدر اليوم، أنه تم افتتاح عدد من عيادات الأسنان الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بخطة تطوير المنشآت الصحية، وضرورة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.