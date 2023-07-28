لتصدير المنتجات الزراعية.. الحكومة الروسية تحيل لبوتين مشروع قانون بشأن التسويات بالروبل

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الجمعة، عن أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبًا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.

وأضافت "أبرامشينكو" أن الحكومة ناقشت بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه سيتم إرساله إلى الرئيس بوتين للنظر فيه في المستقبل القريب، مستدركة "وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة".

يجدر الإشارة إلي أن الوثيقة تنص على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع "زد"، لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة هذه المنتجات.

- بوتين وقع مرسومًا بشأن تسويات إمدادات الغاز مع الدول غير الصديقة بالروبل

وأوضحت المسئولة الروسية أن الرئيس بوتين وقع مرسومًا بشأن تسويات إمدادات الغاز مع الدول غير الصديقة بالروبل، وأيضًا وثيقة مماثلة ضرورية لمجمع الصناعات الزراعية، لأنها ستبسط وصول الدول الصديقة إلى سوق المواد الغذائية والدفع للمنتجات الغذائية بالعملات الوطنية.

وأكدت أبرامشينكو أن هذه الخطوة أداة لحماية المصدرين الروس والدول الصديقة من ضغوط العقوبات اللاعقلانية التي تفرضها الدول الغربية، مستدركة "وشركاؤنا معتادون على تلقي المنتجات الغذائية الروسية عالية الجودة دون انقطاع، وسنواصل هذه الإمدادات، وهناك اهتمام بالتسويات بالعملات الوطنية، في دول الخليج والدول الإفريقية وقد تم بالفعل إجراء مثل هذه التسويات مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي قد أعلن عن أن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا.