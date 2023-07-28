غدًا.. دير أبو مقار بوادي النطرون يحيي الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس
يُحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، غدا 29 يوليو الجاري، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بالدير، وتقتصر صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط.
- أبرز المعلومات عن الأنبا إبيفانيوس
- وُلِدَ نيافة أنبا إبيفانيوس، واسمه بالميلاد: تادرس زكي تادرس جرجس، يوم الأحد الموافق 27 يونية 1954 في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.
- نشأ وترعرع في أسرة تقيَّة متديِّنة مرتبطة بالكنيسة ارتباطًا روحيًا صادقًا، والده الأستاذ زكي، مشهودُ له من الجميع بودِّه ووداعته والتزامه ودقَّته وأمانته، لذلك فقد اختاره المتنيِّح الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق عضوًا في مجلس كنيسة مارجرجس بالحمرة.
- التحق الأخ تادرس بدير القديس الأنبا مقار يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 1984، وبدأ عمله في الدير كأي مبتدئ، فعمل أولًا في حظيرة تربية الدواجن، بجانب مساعدته للآباء الأطباء في خدمة المرضى من الرهبان والعمال.
- ولكنه كان متميِّزًا في سرعة استجابته وانفتاحه ونعمة الإفراز الواضحة فيه، وشغفه الشديد بالقراءة والاطلاع والبحث، حتى أنه لَفَتَ انتباه أباه الروحي القمص متى المسكين في إجابته واتِّساع معرفته، فنقله بعد فترة للعمل في المطبعة مع الآباء العاملين هناك.
- ورُسِمَ راهبًا باسم إبيفانيوس المقاري في ليلة سبت النور، يوم السبت الموافق 21 أبريل 1984.
- فازداد نشاطه في الخدمة والعطاء والبذل، وكان مثالًا للراهب الملتزم والغيور، المحب للقراءة والاطلاع والبحث، فأضيف إليه مساعدة الآباء المشرفين على مكتبة الدير الحافلة بالمراجع الدينية ودوائر المعارف والقواميس في مختلف الموضوعات واللغات، والمجلات الدورية المتخصصة، والمخطوطات القديمة.
- واستمرَّ عمله في المكتبة واهتم بتنسيقها وترتيبها وتزويدها بأهم المراجع وأحدث الكتب الجديدة الهامة، وتنظيم استعارتها وتشجيع الرهبان على القراءة والبحث.