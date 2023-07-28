غدًا.. دير أبو مقار بوادي النطرون يحيي الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس

يُحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، غدا 29 يوليو الجاري، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بالدير، وتقتصر صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط.

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