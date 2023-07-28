الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يبدأ مشواره فى كأس الملك سلمان بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يبدأ فريق الزمالك مشواره في بطولة الأندية العربية الأبطال "كأس الملك سلمان" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في السادسة، مساء اليوم، بملعب مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية" بمدينة الطائف في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضًا مباراة النصر والشباب السعوديين في العاشرة مساء اليوم.

المباراة من المفترض أنها الأسهل للزمالك في المجموعة وبالتالي فإن الفوز بات ضروريًا حتى يثبت الفريق أنه قادر على المنافسة، وذلك رغم عدم التعاقد مع صفقات جديدة بعد انتهاء الموسم المحلي، كما أن اللاعبين العائدين من الإعارة وهم أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء ويوسف أوباما لن يشاركوا مع الفريق إضافة لغياب محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي الذين خرجوا من القائمة.

 كما يغيب عمرو السيسي عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، وبالتالي سيخوض الفريق البطولة بنفس اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأخيرة، في دوري الموسم المنقضي أمام فاركو، ومعهم أحمد زكي وحمدي علاء العائدين من الإعارة بعد قيدهما في قائمة البطولة.

- تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو حرص على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، حيث عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم والفوز على الفريق التونسي، وتوصيل رسالة للجميع تفيد أن الزمالك ذهب إلى السعودية للوصول لأبعد مدى في البطولة.

 كما حرص أوسوريو على جمع المعلومات عن الاتحاد المنستيري ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه خاصة أنه استعد للبطولة بالتعاقد مع 9 لاعبين جدد وهم الإيفواريان باكوم أكبوك وناود زيغي من نادي سان بيدرو الإيفواري، والسنغالي أبوبكر سار الذي سبق له اللعب لفريق الأوليمبي الباجي التونسي، والموريتاني ياسين شيخ والي، والليبي محمد عزيز الورفلي، وحارس المرمى أحمد سليمان وأمين بن عمر وفيصل المناعي وهيثم ضو.

أوسوريو حرص أيضًا على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراتى الأهلي وفاركو وربما يعيد النظر في اللعب بطريقة 3-3-3 -1 ويعود لطريقة 4-3-2-1 في محاولة للبحث عن التوازن الدفاعي الذي افتقده الفريق في عدد كبير من المباريات.

بطولة الأندية العربية موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري الكولومبي خوان أوسوريو النصر السعودي الشباب السودي

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"الأرصاد": اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

الخشت قارئًا والجندى خطيبًا.. التليفزيون المصرى ينقل صلاة الجمعة من 6 أكتوبر

"بى بى سى": أسعار الفائدة فى منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟