الزمالك يبدأ مشواره فى كأس الملك سلمان بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى

يبدأ فريق الزمالك مشواره في بطولة الأندية العربية الأبطال "كأس الملك سلمان" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في السادسة، مساء اليوم، بملعب مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية" بمدينة الطائف في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضًا مباراة النصر والشباب السعوديين في العاشرة مساء اليوم.

المباراة من المفترض أنها الأسهل للزمالك في المجموعة وبالتالي فإن الفوز بات ضروريًا حتى يثبت الفريق أنه قادر على المنافسة، وذلك رغم عدم التعاقد مع صفقات جديدة بعد انتهاء الموسم المحلي، كما أن اللاعبين العائدين من الإعارة وهم أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء ويوسف أوباما لن يشاركوا مع الفريق إضافة لغياب محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي الذين خرجوا من القائمة.

كما يغيب عمرو السيسي عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، وبالتالي سيخوض الفريق البطولة بنفس اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأخيرة، في دوري الموسم المنقضي أمام فاركو، ومعهم أحمد زكي وحمدي علاء العائدين من الإعارة بعد قيدهما في قائمة البطولة.

- تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو حرص على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، حيث عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم والفوز على الفريق التونسي، وتوصيل رسالة للجميع تفيد أن الزمالك ذهب إلى السعودية للوصول لأبعد مدى في البطولة.

كما حرص أوسوريو على جمع المعلومات عن الاتحاد المنستيري ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه خاصة أنه استعد للبطولة بالتعاقد مع 9 لاعبين جدد وهم الإيفواريان باكوم أكبوك وناود زيغي من نادي سان بيدرو الإيفواري، والسنغالي أبوبكر سار الذي سبق له اللعب لفريق الأوليمبي الباجي التونسي، والموريتاني ياسين شيخ والي، والليبي محمد عزيز الورفلي، وحارس المرمى أحمد سليمان وأمين بن عمر وفيصل المناعي وهيثم ضو.

أوسوريو حرص أيضًا على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراتى الأهلي وفاركو وربما يعيد النظر في اللعب بطريقة 3-3-3 -1 ويعود لطريقة 4-3-2-1 في محاولة للبحث عن التوازن الدفاعي الذي افتقده الفريق في عدد كبير من المباريات.