استشارى أطفال توجه عدة نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهن وقت الحر الشديد

وجهت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال جامعة القاهرة، عدة نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهن في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الأطفال أكثر عرضه أن يدخلوا في ضربة شمس وارتفاع درجات الحرارة .

وطالبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، كل أم أن تمنح طفلها قدر كافي من السوائل كما أن الملابس للأطفال الرضع ينبغي أن تكون خفيفة حتى لا يتعرق الطفل، مشيرة إلى أن الأطفال التي تخضع لتمارين رياضية لابد من التركيز على شرب كميات كبيرة من المياه.

متى تذهب الأم بطفلها للمستشفى

وحذرت من شرب الأطفال وقت التمارين الرياضية مياه مثلجة لأنها تتعارض مع جسدهم الساخن بفعل التمارين، موضحة أن الأم عندما تجد طفلها دخل في مرحلة هبوط وجسده متعرق ولا يستطيع التحدث فلابد أن تجفف الجسد من العرق وتعطيه سوائل وتجلسه بمكان جيد التهوية وبعيدًا عن الشمس حتى يعود الجسد لنشاطه، وإن استمرت حالة الهبوط فيجب قياس درجة حرارته والذهاب لطوارئ أقرب مستشفى إن كانت مرتفعة.