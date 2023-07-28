الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: قناة السويس تمتلك 15 كراكة و"طنطاوى ومهاب" الأكبر بالشرق الأوسط

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بالقناة مهم وهو مشروع كبير، مشيرًا إلى أنه تم اقتحام هذا الملف بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “نظرة”، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القناة لديها 15 كراكة منها كراكتان جديدتان تم الحصول عليهما مؤخرا، لافتا إلى أنه يتم بناء الكراكات من الميزانية الاستثمارية للقناة وليس موازنة الدولة.

كراكتا “طنطاوي ومهاب” هما الأكبر بالشرق الأوسط

وتابع، أن كراكتي “طنطاوي ومهاب”، هما الأكبر بالشرق الأوسط ولديهما القدرة على العمل بالقطاع الصخري، مؤكدًا أنه تم العمل على إمداد القناة بالقدرات والإمكانيات.

أسامة ربيع كراكة طنطاوى مهاب قناة السويس الشرق الأوسط

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